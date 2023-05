Pyrénées-Atlantiques : des projets départementaux en faveur de la mobilité et des infrastructures routières pour 2023

Chaque année, le département des Pyrénées-Atlantiques prévoit des programmes de travaux pour améliorer les mobilités et promouvoir des transports moins polluants. Pour 2023, près de 59 millions d’euros seront consacrés à la mobilité et aux infrastructures routières.

Cette somme servira à la rénovation des routes départementales et aux réparations des ouvrages d’art. Plus de 20 aires de covoiturage seront également aménagées sur des zones de fort trafic routier. À cela s’ajouteront la création et l’entretien des pistes cyclables dans le cadre du Plan vélo.

À Pau, les travaux du pont du XIV-Juillet, commencés en août 2022, seront bientôt terminés. Ils s’inscrivent dans le projet de requalification du quartier éponyme, qui devrait être achevé en 2025. Sur la commune de Sare, la restauration du Train de la Rhune continue pour une réouverture attendue en juillet 2023. À Bayonne, des pistes cyclables seront créées cette année entre les avenues Maréchal-Soult et Allées-Marines, et entre le quai Resplandy et Saint-Pierre-d’Irube.