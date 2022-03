Pyrénées-Atlantiques : des nouveaux locaux pour le collège Jean-Bouzet à Pontacq

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Anciennement situé en zone inondable, le collège Jean-Bouzet a été réimplanté dans le nord de la commune de Pontacq.

Les nouveaux locaux du collège Jean-Bouzet, dans le nord de Pontacq (Pyrénées-Atlantiques), ont été inaugurés le 10 mars 2022. Ce fut l’occasion pour les professeurs et certains élus du Département, dont Didier Larrazabal, le maire de la commune, d’effectuer une visite. Le bâtiment d’une surface de 3 200 m² comprend des locaux administratifs, une halle de sport ainsi que des salles d'enseignement et d'accompagnement. Il abrite également un logement de fonction, une cantine et une salle polyvalente, directement accessible depuis l'extérieur.

Représentant un investissement de 10 millions d’euros financé par le département des Pyrénées-Atlantiques, les nouveaux locaux du collège Jean-Bouzet peuvent accueillir 492 élèves répartis en 16 divisions (classes) d’enseignement général, en plus d’une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Ces locaux ont été construits afin de réimplanter l’établissement sur un site plus sécurisé. Rappelons que l’ancien collège était situé sur une zone inondable présentant des « risques forts » selon le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune de Pontacq.