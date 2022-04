Pyrénées-Atlantiques : des futures aires de jeux à Billère

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Billère, le projet d’aménagement de l’aire de jeu du bois du Lacaoü est soumis à une concertation.

La commune de Billère (Pyrénées-Atlantiques) continue d’investir pour les enfants. Plusieurs équipements ont été mis en place ces dernières années, et d’autres aménagements sont envisagés. C’est le cas du projet de l’aire de jeu du bois du Lacaoü. Lors d’une concertation en ligne sur le site de la Ville, plus de 150 personnes se sont exprimées sur l’aménagement de deux zones, l’une pour les enfants de zéro à six ans, et l’autre pour ceux de six à douze ans.

Pour la première zone, plus de 70 % des votants ont opté pour la réalisation d’une structure multi-jeux, d’une balançoire, d’une grande cabane, d’un parcours de motricité en bois et d’un jeu de société. La mise en place de deux tables de pique-nique, d’un banc et d’une fontaine à eau a également été évoquée. Le montant des travaux est estimé à 62 000 euros.

Pour l’aménagement de la seconde zone, qui mobiliserait la somme de 77 000 euros, plus de la moitié des votants ont fait le choix d’un toboggan, d’une double tyrolienne, de balançoires et d’un jeu de société. Une zone dédiée aux adolescents sera soumise à une autre concertation.

La première phase des travaux devrait intervenir au mois de septembre 2022.