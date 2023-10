Pyrénées-Atlantiques : des aménagements en faveur de l’éducation et de l’environnement à Billère

Engagée dans une démarche de renaturation urbaine, la municipalité de Billère (Pyrénées-Atlantiques) respecte les principes de l’urbanisme écologique et du développement durable. Les espaces verts représentent environ 20 % de la surface communale. Ils profitent non seulement à l’environnement, mais aussi aux enfants en leur permettant de découvrir la nature dès leur plus jeune âge.

Le projet de végétalisation des cours d’école fait partie des programmes d’investissements importants de la commune. Il a été proposé à cinq établissements en 2022, et le groupe scolaire Lalanne était le premier à répondre favorablement. Cet été, la cour de cet équipement scolaire a été transformée en espace végétalisé et plus convivial. Les travaux sont aussi en cours à l’école Mairie.

En outre, l’extension du jardin de Toni a récemment pris fin. Cette ferme pédagogique a été inaugurée fin septembre 2023. L’opération a mobilisé un budget de plus de 460 000 euros. Elle a bénéficié du financement du conseil départemental, de la Région et de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.