Pyrénées-Atlantiques : démarrage des travaux de sécurisation de la RN134 à Bélair-Oloron

Le mercredi 5 janvier 2022, les travaux préparatoires pour sécuriser la portion Bélair-Oloron de la RN134 ont débuté.

Dans un communiqué daté du 4 janvier 2022, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a annoncé le lancement de l’opération de mise en sécurité de la RN134, sur 10 kilomètres entre Bélair et Oloron-Sainte-Marie. L’objectif principal est la sécurisation des usagers de cette portion accidentogène de la RN134. Des travaux préparatoires, engagés par la Direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), ont commencé le 5 janvier 2022, avec une fin programmée au 25 février 2022. Il s’agit d’aménagements qui intègrent les exigences environnementales en vigueur et le respect de la biodiversité.

Les travaux concernent la mise en sécurité des zones à enjeux environnementaux, le débroussaillage et le déboisement. Ils permettront de restaurer 2 hectares de zones humides et d’habitats d’espèces associées, de créer 1,6 kilomètre de haies bocagères, de compenser la flore protégée et les zones boisées, et de limiter l’impact sur les prairies bocagères. La Préfecture a évoqué une réduction des interruptions de la circulation (pas plus de cinq minutes) et l’installation d’alternats routiers pendant toute la durée du chantier. La sécurisation de la totalité de cette portion de la RN134 nécessite un budget de 23 millions d’euros. Elle est entièrement financée par l’État.