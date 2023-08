Pyrénées-Atlantiques : déconstruction du Centre européen de fret à Mouguerre

À Mouguerre, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le chantier de déconstruction de l’ancien centre de contrôle des poids lourds du Centre européen de fret se poursuit. Ce projet a été lancé en mai 2023 et s’achèvera d’ici à la fin du mois d’août. L’objectif est de déconstruire au lieu de détruire, afin de réutiliser les matériaux du bâtiment démonté pour la construction d’un nouvel édifice communautaire de centre technique à Saint-Palais. La récupération concernera la structure métallique et les matériaux de second œuvre comme les menuiseries intérieures et le plafond acoustique.

Le bâtiment à démanteler comprend 160 m² de bureaux et 400 m² de hangar. Pour mener à bien ce programme, la Communauté d’agglomération du Pays basque a confié le chantier à l’entreprise souletine Alka, spécialisée dans la charpente métallique. La partie de second œuvre, quant à elle, est prise en charge par l’association Patxa’ma.

Le coût de ce chantier de déconstruction s’élève à 130 000 euros.