Pyrénées-Atlantiques : début des travaux pour le quartier de la Monnaie à Pau

Les travaux du quartier de la Monnaie à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, vont s’échelonner jusqu’en 2025.

Le chantier de réaménagement et de restructuration du quartier de la Monnaie à Pau (Pyrénées-Atlantiques) a commencé le 13 juin 2022. Cette opération, qui prendra fin en avril 2025, a pour but de rehausser l’attractivité de l’ensemble du secteur en réduisant la place de l’automobile et en mettant en valeur le patrimoine du quartier.

Le chantier est découpé en quatre phases. La première portera sur le pont du 14-Juillet et sur le sud de la place de la Monnaie. Cette étape va notamment permettre la création d’une voie dédiée aux vélos sur le pont et l’ouverture de ses garde-corps. Elle devrait être achevée d’ici à mai 2023.

Depuis le début des travaux, la circulation sur la place de la Monnaie est réduite à deux voies. À partir du 1er août prochain, les voitures arrivant du sud ne pourront pas emprunter le pont du 14-Juillet, et ce, jusqu’en mai 2023. Des déviations seront toutefois mises en place.

Le reste du chantier sera traité jusqu’en 2025. Il se concentrera sur le versant nord de la place de la Monnaie, sur l’avenue Jean-Biray, sur la rue et la placette Marca, sur la rue des Ponts et sur la place Mulot.