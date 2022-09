Pyrénées-Atlantiques : début des travaux d’extension du parc Noulibos dans le quartier Saragosse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques) poursuit ses travaux d’aménagement paysager à Saragosse avec l’agrandissement du parc Noulibos.

Le chantier d’extension du parc Noulibos dans le quartier Saragosse à Pau (Pyrénées-Atlantiques) a commencé le 5 septembre 2022. Cette opération a été engagée après l’inauguration des travaux de rénovation de ce même parc et des Jardins de Saragosse le 2 juillet dernier.

Cet aménagement, entrepris dans le cadre du programme de renouvellement urbain du quartier Saragosse, prendra fin d’ici au mois d’avril 2023. Cette extension d’environ un hectare suivra la trame d’aménagement du parc Noulibos. Elle se fera en bande avec la partie forestière à l’ouest, une immense plaine de jeux au centre, et enfin une bande d’activité à l’est. Une grande place sera consacrée au végétal afin de rendre cet îlot de fraîcheur accessible à tous. Le site proposera, entre autres, plus de 100 arbres, environ 1 700 arbustes, 1 300 m² de prairie fleurie ainsi qu’un verger de neuf arbres fruitiers.

L’infrastructure comprendra par ailleurs différents équipements dont un site de blocs d’escalade de 16 mètres de longueur et de cinq mètres de hauteur et une piscine de brumisation. S’y ajouteront une aire de jeux pour les tout-petits et différents agrès sportifs.