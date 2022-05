Pyrénées-Atlantiques : de nouveaux locaux pour le collège de Barétous à Arette

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Arette, le collège de Barétous reçoit ses élèves au sein d’une toute nouvelle infrastructure.

Les anciens locaux du collège d’Arette (Pyrénées-Atlantiques) ne répondaient plus aux exigences actuelles en matière d’accessibilité, de performances environnementales et de sécurité. Pour ces raisons, un nouvel établissement scolaire a été construit à proximité. Ouvert depuis février 2022, il a été bâti sur une surface de 1 600 m² et dispose d’une capacité d’accueil de 180 élèves. En plus de respecter les normes de conformité, son infrastructure a aussi été conçue avec un objectif de consommation énergétique de bâtiment fixé à 36 kWh/m²/an, soit moins que celle d’un établissement hôtelier. Il est également connecté au nouveau réseau de chaleur de la commune.

Le coût de la construction s’élève à 5,2 millions d’euros, en incluant l’ensemble du mobilier. Afin de célébrer la création du nouveau groupe scolaire, une cérémonie d’inauguration a été organisée le 11 mai 2022 en présence de Jean-Jacques Lasserre, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, de Pierre Casabonne, le maire de la commune, et de François-Xavier Pestel, le directeur des services départementaux de l'Éducation nationale à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).