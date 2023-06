Pyrénées-Atlantiques : de nouveaux locaux pour l’École de la deuxième chance de Pau

L’École de la deuxième chance (E2C) de Pau (Pyrénées-Atlantiques) vient d’intégrer de nouveaux locaux. Précédemment situé dans le secteur de Trespoey, cet établissement dédié à l’accueil des jeunes déscolarisés s’est installé au sein du pôle d’activité Laherrère, dans le quartier de Saragosse. Ce déménagement a principalement été financé par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.

Ce changement de lieu s’inscrit dans le cadre d’un projet d’implantation durable. La nouvelle infrastructure, inaugurée fin mai 2023, dispose de locaux d’apprentissage plus fonctionnels et d’une plus grande capacité d’accueil. Son implantation au cœur du pôle Laherrère lui offre aussi l’avantage de se rapprocher des acteurs économiques du territoire. Selon le Département, cette proximité aiderait à favoriser et à faciliter l’insertion professionnelle des apprentis. L’E2C propose notamment un accompagnement scolaire ou professionnel aux jeunes afin qu’ils puissent accéder à des stages, des emplois en entreprise ou à des formations qualifiantes.