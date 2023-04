Pyrénées-Atlantiques : création de la zone d’activité économique Larramendia à Aïcirits-Camou-Suhast

L’aménagement de la zone d’activité économique (ZAE) Larramendia, à Aïcirits-Camou-Suhast (Pyrénées-Atlantiques), est l’un des chantiers majeurs du Pays de Mixe. Chiffrée à près de 3 millions d’euros, l’opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie foncière des espaces économiques, portée par la Communauté d’agglomération du Pays basque (CAPB).

L’appel à projets a été lancé en 2021. Il vise à sélectionner un opérateur pour la conception, la construction et la commercialisation d’un village d’artisans. D’une superficie de plus de 3 500 m², celui-ci sera composé de 11 cellules d’une surface moyenne de 144 m².. Le chantier de viabilisation a commencé en 2022 et les premières interventions devraient être lancées cette année.

Hormis le village d’artisans, la future ZAE Larramendia comprendra une pépinière agroalimentaire, trois bassins de rétention et cinq placettes avec des espaces de stationnement. La création d’une voie verte est également en cours d’étude.