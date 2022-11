Pyrénées-Atlantiques : chantier de restructuration de l'entrée est et de l'îlot Batsalle à Pau

Dans la commune de Pau (Pyrénées-Atlantiques), le chantier de requalification de l’entrée est et de l’îlot Batsalle a commencé. Il s’agit d’un aménagement mis en œuvre par la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées en vue de la reconquête de l’espace public.

Pour la réalisation du projet, la Communauté d’agglomération est assistée par SCE et les Ateliers UP+. Les travaux porteront sur l’aménagement du carrefour entre le boulevard du Général-de-Gaulle et le boulevard d’Alsace-Lorraine. Le chantier inclut la création de pistes cyclables et de deux voies de bus de chaque côté du boulevard du Général-de-Gaulle. Le paysage végétal sera retravaillé avec de nouvelles plantations. Les modifications du trafic routier ont débuté le 31 octobre 2022 et se termineront d’ici à la fin de l’année.

L’agglomération veut promouvoir le développement des commerces locaux à travers ce renouvellement. Le projet vise aussi à intégrer la mobilité douce tout en réduisant le trafic automobile. La livraison du chantier est prévue d’ici à 2024.