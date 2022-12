Pyrénées-Atlantiques : chantier de rénovation du fronton d’Espelette

Le chantier de rénovation du fronton d’Espelette (Pyrénées-Atlantiques), terrain de sport dans la commune, a commencé le 2 novembre 2022. Les élus de la ville ont voté à l’unanimité le choix des entreprises lors du conseil municipal du 27 octobre 2022.

Les travaux, qui vont se dérouler sur une période de sept mois, porteront sur la réhabilitation de l’aire de jeux et des gradins. S’y ajoutera l’aménagement d’un édifice qui abritera des vestiaires avec douches et toilettes. Par ailleurs, un espace de stockage et un point billetterie seront également réalisés. Ce chantier a pour objectif de redonner une seconde jeunesse à cet équipement sportif, et de rehausser son attractivité.

Ce projet de restauration bénéficie de subventions de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ainsi que du département des Pyrénées-Atlantiques. La commune d’Espelette souligne que la municipalité poursuit ses actions pour collecter des subventions afin de soutenir cette opération.