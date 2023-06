Pyrénées-Atlantiques : Cœur de Sutar, un nouveau lieu de vie au sein d’un quartier ancien d’Anglet

En construction depuis 2019, le quartier Cœur de Sutar fait dorénavant partie intégrante d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Ce lieu de vie se présente comme un renouveau d’un des secteurs les plus anciens de la ville, celui de Sutar. Il accueille notamment un parc résidentiel d’une trentaine de logements locatifs sociaux et d’une trentaine d’habitations en accession sociale. À cela s’ajoutent 1 400 m2 de surface commerciale, une aire de jeu et un terrain dédié à la pratique du rebot (un jeu de pelote basque).

Les travaux étant achevés, une cérémonie d’inauguration et une visite de découverte ont été organisées mi-juin 2023. Ces événements se sont déroulés en présence des parties prenantes du projet, dont la mairie d’Anglet et l’office public de l’habitat du département des Pyrénées-Atlantiques.

La rénovation de ce quartier avait pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique, grâce à l’implantation de commerces et à la création d’équipements publics. L’opération visait aussi à favoriser la mixité sociale en proposant une offre résidentielle diversifiée.