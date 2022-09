Pyrénées-Atlantiques : Boucau, une nouvelle maison des associations en 2023.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Boucau (Pyrénées-Atlantiques), le chantier du gros œuvre de la future maison des associations va durer jusqu’en février 2023.

Le projet de la future maison des associations de la ville de Boucau (Pyrénées-Atlantiques) a été conçu en faveur du lien social et en concertation avec les associations. Il porte sur la réalisation d’un espace convivial, fonctionnel et accessible, dédié aux rencontres et au partage dans le quartier de la Gargale. D’un coût estimé à plus de 4 millions d’euros, l’opération bénéficie du soutien financier de l’État, du Département, de la Communauté d’agglomération Pays Basque et de la région Nouvelle-Aquitaine.

La pose de la première pierre par le maire de Boucau, Francis Gonzalez, a eu lieu le 13 juillet 2022. Actuellement, le chantier porte sur le gros œuvre qui devrait être finalisé d’ici à février 2023. En parallèle, la réalisation de la charpente et de la couverture interviendra dès octobre prochain pour s’achever en mars 2023. Quant aux menuiseries extérieures, elles seront effectuées à partir de décembre prochain. Les aménagements extérieurs débuteront en avril 2023. La livraison du chantier est prévue pour la fin de l’année prochaine.

Précisons que le futur équipement comportera, entre autres, une salle modulable multi-activité d’environ 400 m² avec des salles de réunion, des espaces de stockage et des bureaux.