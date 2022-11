Pyrénées-Atlantiques : bientôt un pôle d’échanges multimodal à Saint-Jean-de-Luz

La gare de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) en région Nouvelle-Aquitaine va se doter d’un pôle d’échanges multimodal (PEM) dans les prochaines années. Ce projet, engagé depuis cinq ans, portera entre autres sur l’aménagement d’espaces d’intermodalité à proximité de la gare, ainsi que sur la réalisation d’une halle des mobilités. À cela s’ajouteront la mise en accessibilité urbaine et ferroviaire de la gare et la création d’une passerelle cyclable. Ces aménagements pourraient s’échelonner jusqu’en 2027. Précisons que ce nouveau pôle d’échanges multimodal sera bénéfique autant pour les cyclistes que pour les piétons et les usagers des bus.

Dans le cadre de ce programme, une convention de partenariat financier vient d’être signée entre la région Nouvelle-Aquitaine et le Syndicat des mobilités Pays basque-Adour (SMPBA), lauréat de ce projet. Cette opération est évaluée à plus de 10 millions d’euros. La ville de Saint-Jean-de-Luz et celle de Ciboure vont prendre en charge environ 9 % de ce montant.