Pyrénées-Atlantiques : bientôt un nouveau giratoire à Orthez

Les travaux d’aménagement d’un nouveau giratoire à l’intersection des avenues Francis-Jammes et Adrien-Planté, et du boulevard Charles-de- Gaulle vont encore durer quelques semaines.

À Orthez (Pyrénées-Atlantiques), le chantier d’aménagement d’un nouveau giratoire à l’intersection des avenues Francis-Jammes et Adrien-Planté, et du boulevard Charles-de-Gaulle suit son cours. Ces travaux représentent un premier pas pour l’opération de sécurisation de la côte des Soarns, qui s’étalera sur plusieurs années. Le chantier du futur giratoire a débuté le 5 juillet dernier. Il prendra fin d’ici octobre 2021, selon les services de la communauté de communes de Lacq-Orthez, qui a déjà assuré plusieurs travaux de création de carrefours dans le département.

Ce chantier entraînera des ralentissements de la circulation dans la commune d’Orthez et sur la route de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Du lundi 5 juillet au vendredi 13 août, des perturbations sont à prévoir aux intersections du boulevard Charles-de-Gaulle et des avenues Francis-Jammes et Adrien-Planté. Un itinéraire alternatif est mis en place pour les poids lourds en direction de Mont-de-Marsan (Landes). Le trafic local sera adapté en fonction des besoins du chantier.