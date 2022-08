Pyrénées-Atlantiques : aménagement d’une nouvelle piste cyclable à Mouguerre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Mobilité Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques), une liaison cyclable entre le bourg et le secteur Ametzondo est en cours d’aménagement.

La mairie de Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques) a engagé les travaux d’aménagement de la nouvelle piste cyclable qui doit relier le bourg et le secteur Ametzondo. Il s’agit de la première phase de l’opération. Les aménagements ont débuté le 1er août 2022 sur l’avenue des Platanes, entre l’école du Port et le chemin du Bel Air. Les travaux se poursuivront, jusqu’à fin octobre prochain, sur une autre section de l’avenue des Platanes et sur le chemin de Borda.

L’objectif du projet est de créer une voie d’accès sécurisée en direction du centre-ville de Bayonne et de la zone d’activités de Lahonce. En outre, la nouvelle piste cyclable doit favoriser la desserte vers les commerces du bourg de Mouguerre.

L’opération s’inscrit dans le cadre de la politique de mobilité douce mise en place par la commune. Elle bénéficie également du soutien de l’État à travers l’appel à projets « continuité cyclable » lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire.