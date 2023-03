Pyrénées-Atlantiques : achèvement des travaux d’élargissement de la RD932 à Ustaritz

À Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), de nouveaux aménagements sont réalisés sur la RD932, entre le pont d’Arrauntz et le giratoire d’Hérauritz. Depuis le mois de février 2023, des travaux de terrassement, d’assainissement et de mise en œuvre de la chaussée sont entrepris sur cette section d’une longueur de deux kilomètres. Les interventions portent également sur la pose d’enrobés phoniques et sur l’installation de protections acoustiques au niveau des habitations situées à proximité de la route. Précisons qu’il s’agit de dispositifs destinés à limiter la gêne occasionnée par la circulation des véhicules.

Les travaux dans leur ensemble devraient s’étaler sur une période de cinq mois. Ils s’inscrivent notamment dans la dernière phase de la mise en 2 x 2 voies de la RD932 et clôtureront ainsi ce chantier qui a été lancé en 2019. Cette portion de route devrait être mise en service au mois de juin 2023. Pour le département des Pyrénées-Atlantiques, ce sera l’aboutissement d’un projet structurant, destiné à sécuriser la circulation des usagers.