Pyrénées-Atlantiques : à Pau, le Nouste Camp se modernise et s’agrandit

Situé dans la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques), le stade Nouste Camp a été construit en 2018. Dans le cadre de la modernisation du centre d’entraînement, situé derrière le stade et d’une superficie de 400 m2, la Ville a procédé à des travaux d’aménagement.

Lors du chantier, des vestiaires, une salle de presse et des salles vidéo ont été créés. Le stade a également été équipé d’une salle de musculation et d’un espace restauration. Par ailleurs, le système d’éclairage et les équipements ont été remis aux normes. Le stade peut désormais accueillir plus de 4 000 personnes grâce à la construction de nouvelles tribunes. Rappelons que le site fait partie des équipements proposés comme centre de préparation pour les J.O. de Paris 2024.

Le coût de ce chantier d’aménagement s’élève à plus de 4 millions d’euros. La Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, l’État, le Département, la Région et la Fédération française de football ont participé au financement des travaux.