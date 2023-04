Pyrénées-Atlantiques : à Bayonne, une résidence certifiée NF Habitat en gestation dans le quartier du Prissé

« Le Prissé, mon quartier » est un programme mixte développé par la ville de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), en partenariat avec Habitat Sud Atlantic. Le site s’étendra sur une superficie de cinq hectares, en lisière d’un espace boisé classé. Il se voudra exemplaire et moderne au niveau de sa conception globale et de son impact environnemental. Ce projet est lauréat d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sur l’expérimentation des quartiers E+C- (énergie positive et réduction carbone).

Intégrant le futur quartier, la résidence « Elaia » bénéficiera de la certification NF Habitat, un label de référence dans le secteur de la construction neuve. Elle garantit des prestations techniques et environnementales de rang supérieur, bénéficiant aux habitants et à l’environnement.

À sa livraison au deuxième trimestre 2025, le programme « Elaia » proposera des appartements spacieux et bien orientés allant du studio au T5. Cette opération sera réalisée par le promoteur et constructeur Alday Immobilier.