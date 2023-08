Pyrénées-Atlantiques : à Baudreix, restauration des passes à poissons sur le Gave de Pau

L’Institution Adour, l’établissement public territorial (EPT) qui gère le bassin de l’Adour, poursuit la restauration des seuils (passes à poissons) sur le Gave de Pau. Après ceux de Narcastet, de Mirepeix, d’Asson et du poste de Nay, des travaux de reprises et des aménagements globaux sont réalisés sur le seuil de Baudreix (Pyrénées-Atlantiques). Commencé au début du mois d’août, le chantier devra s’achever au mois de novembre.

Les opérations ont pour but d'améliorer le franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs (saumons, anguilles…). L'objectif est également de réhabiliter le seuil et de reconstruire la passe mixte, consacrée aux pratiquants de sports comme le canoë-kayak et le rafting. Par ailleurs, un cheminement piéton sera créé pour permettre un contournement par la berge.

Une fois le chantier terminé, l’EPT poursuivra la restauration des seuils avec le réaménagement de la passe à poissons de Denguin et du radier du pont de Lescar, en 2024. Ces deux dernières interventions clôtureront ce programme destiné au maintien de la continuité écologique de la rivière Gave de Pau.