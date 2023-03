Puy-de-Dôme : visite du chantier de requalification du Clos Saint-Vincent à Blanzat

Le 14 mars 2023, Auvergne Habitat, filiale d’Action Logement spécialisée dans l’habitat social, a organisé une visite du chantier de réhabilitation du Clos Saint-Vincent à Blanzat (Puy-de-Dôme). Philippe Chopin, préfet du département du Puy-de-Dôme, Olivier Bianchi, président de Clermont Auvergne Métropole, et Nadia Bouyer, directrice générale d’Action Logement, étaient présents. Il s’agissait de la première visite officielle de ce chantier lancé au début de l’année 2022.

Selon le président d’Auvergne Habitat, le bailleur social à l’origine du projet, cette visite avait pour objectif de constater l’ampleur des interventions. La requalification du site prévoit notamment la construction de 78 logements en prêt locatif aidé d'intégration (PLAI), en prêt locatif à usage social (PLUS) et en prêt social location-accession (PSLA). Au total, plus de 5 000 m2 de surface habitable seront créés pour un coût global d’environ 17 millions d’euros.

Pour Clermont Auvergne Métropole, l’une des parties prenantes au projet, cet investissement présente deux avantages : la valorisation d’un site en friche et la création d’une offre de logements respectueux de l’environnement. Ce dernier point repose, entre autres, sur l’exploitation du cours d’eau existant pour compléter les besoins en électricité.