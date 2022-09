Puy-de-Dôme : une première ombrière photovoltaïque pour Ombrières d’Auvergne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Ombrières d’Auvergne, la filiale d’Assemblia dédiée à la promotion des installations photovoltaïques, a créé sa première ombrière solaire à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

La première installation photovoltaïque des Ombrières d’Auvergne a été inaugurée début septembre 2022. L’événement s’est déroulé en présence d’Olivier Bianchi, le président de Clermont Auvergne Métropole, de Marion Canalès, la présidente de la société d’économie mixte, et de Laurent Ganet, le maire de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

L’installation a été réalisée sur le parking du centre sportif Puy-Valeix à Nohanent (Puy-de-Dôme). Elle a une puissance de 86,6 kWc, soit l’équivalent de la consommation électrique de 33 logements. Outre la production d’électricité, la structure servira aussi à mettre à l’ombre les emplacements de stationnement de l’établissement.

La création de l’ombrière photovoltaïque fait partie d’un projet de transition énergétique porté conjointement par Clermont Auvergne Métropole, le Crédit Agricole et Assemblia. Précisons que sept autres parkings doivent être équipés de la même structure d’ici à la fin de l’année. Ils seront installés à Aubière, à Clermont-Ferrand, à Gerzat, à Pont-du-Château et à Cournon-d’Auvergne. Selon les prévisions de la Métropole, ils permettront d’alimenter plus de 500 logements.