Puy-de-Dôme : une nouvelle vie pour le Polydome à Clermont-Ferrand

Le Polydome, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), a connu plusieurs années de travaux. Il vient de rouvrir ses portes.

En 2018, la ville de Clermont-Ferrand et GL Events ont décidé d’effectuer divers travaux pour améliorer l’attractivité du Polydome, centre d’expositions et des congrès de Clermont-Ferrand. Cette rénovation a été inaugurée le 11 mai 2022 en présence d’Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, et d’Arnaud Combes, le directeur de GL Events Auvergne.

Ce chantier a permis de moderniser le hall, les espaces communs et les différentes salles du Polydome. Afin de rendre le site plus confortable et plus convivial, la Ville y a aussi créé de nouveaux espaces. L’amélioration de l’accessibilité et du système de sécurité incendie figure également parmi les opérations effectuées dans le cadre de ce projet. Notons que la rénovation du Polydome n’est pas encore achevée dans sa totalité. Les trois grands plateaux de restauration devraient être refaits avant la fin de l’année 2022.

La rénovation du Polydome est chiffrée à plus de 3 millions d’euros. La Ville y a investi 2,4 millions d’euros. GL Events a également participé au financement de ce projet. Sa contribution s’élève à un million d’euros.