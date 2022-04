Puy-de-Dôme : une nouvelle caserne de gendarmerie à l’étude à Romagnat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Romagnat, la caserne actuelle de la gendarmerie est devenue étroite et ne répond plus aux normes.

L’actuelle caserne de gendarmerie à Romagnat (Puy-de-Dôme) a fait son temps. Les locaux professionnels et les logements sont, en effet, vétustes et ne correspondent plus aux normes.

Compte tenu du rôle de la brigade dans le maintien de l’ordre, la Municipalité a contacté les responsables de la Gendarmerie nationale afin de réfléchir à la possibilité de construire une nouvelle caserne. Située sur une parcelle acquise par la Ville, à l’angle de l’avenue Jean-Jaurès et de la rue Ferrand-Forest, elle devrait comprendre les locaux professionnels et des logements. Soulignons que ce terrain correspond aux critères de surface, d’accessibilité et d’emplacement exigés pour la réalisation du futur équipement. L’objectif de l’opération est aussi de pérenniser la présence de la gendarmerie sur le territoire municipal.

Concrètement, le dimensionnement des constructions est estimé à environ 12 unités-logements, soit 75 % pour le logement et 25 % pour les locaux de service. Le projet est chiffré à 750 000 euros.