Puy-de-Dôme : un soutien régional pour le projet de requalification de la station thermale du Mont-Dore

La région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de mobiliser plus de 2 millions d’euros pour réaliser un programme de modernisation du parc thermal du territoire. Cette aide financière est inscrite dans son Plan thermal visant à faire de la Région une référence dans le secteur de la prévention santé et du bien-être. Afin de sélectionner les bénéficiaires, un appel à projets a été lancé au cours de l’été 2022. D’après les résultats dévoilés en décembre 2022, six projets ont été choisis sur l’ensemble du territoire régional.

Dans le département du Puy-de-Dôme, c’est la requalification de la station thermale du Mont-Dore qui bénéficiera de la subvention. Le projet consiste à rénover le parc thermal de la Ville. Elle inclut également la création d’un réseau de chaleur urbain qui exploitera l’eau chaude des sources. Le projet a pour objectif de redynamiser les activités du site et d’affirmer son statut de lieu de bien-être. Il vise aussi à améliorer le bilan environnemental de la station thermale et à réduire sa consommation d’énergie.