Puy-de-Dôme : un nouveau quartier résidentiel en gestation à Pont-du-Château

La municipalité de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) envisage de construire un nouveau quartier résidentiel dans le secteur de la Varenne. Le projet concerne la création de plus de 300 logements sur une parcelle de plus de huit hectares. Il inclut également l’aménagement d’un parc paysager qui sera équipé d’aires de jeux, d’espaces verts et d’ouvrages de gestion des eaux pluviales. Pour desservir ce futur lieu de vie, un réseau viaire sécurisé sera mis en place. Celui-ci comprendra des voies de circulation pour les automobiles, les piétons et les cyclistes. À cela s’ajouteront des emplacements de stationnement, répartis sur l’ensemble du secteur.

Selon la municipalité, l’objectif est de proposer de nouveaux espaces de vie et de renforcer l’attractivité de la commune. Précisons que pour réaliser ce programme, la commune a décidé de collaborer avec l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social du Puy-de-Dôme, qui en assurera la maîtrise d’œuvre. En ce sens, il a déjà lancé la première phase des études portant sur le diagnostic du site et l’élaboration des différents scénarios d’aménagement.