Puy-de-Dôme : un futur Pôle d'innovation collaborative à Clermont-Ferrand en 2025

En 2025, un Pôle d’innovation collaborative (PIC) verra le jour sur l’ancien site industriel Michelin de Cataroux à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Cet ambitieux projet, dans les cartons depuis quelques années, a pour but de donner une nouvelle vie à certains espaces inoccupés du spécialiste français du pneumatique.

Le programme, présenté le 1er juin 2023, prévoit la création de bureaux, d’espaces de détente, de jardins, d’un espace événementiel et d’un foodcourt. L’ensemble de la construction privilégiera l’usage du bois issu des filières locales d’Auvergne et du Massif central, notamment pour les ossatures, les menuiseries et les charpentes. La conception de l’ensemble est attribuée à l’agence lyonnaise Z Architecture, et l’aménagement est confié à Cardinal Promotion. Les premiers coups de pelle sont prévus pour fin 2023, en vue d’une ouverture mi-2025.

Cette opération est soutenue par de nombreux acteurs privés et par les pouvoirs publics dont Clermont Auvergne Métropole, la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que l’État. Les différents acteurs du projet souhaitent faire du site un lieu nouvelle génération, en phase avec les évolutions du monde du travail.