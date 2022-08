Puy-de-Dôme : travaux sur la rue Pasteur à Beaumont jusqu’en décembre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Voirie Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Valider Valider

Le chantier engagé au niveau de la rue Pasteur à Beaumont entraîne la fermeture de cette voie entre la rue Nationale et la rue René-Brut.

Le 22 août 2022, Clermont Auvergne Métropole a lancé des travaux d’aménagement de voirie dans la rue Pasteur à Beaumont (Puy-de-Dôme). Ce chantier, qui durera jusqu’en décembre prochain, fait suite aux travaux de remplacement des réseaux humides entrepris par la collectivité en début d’année sur cet axe.

L’opération, qui a pour objectif d’améliorer les conditions d’usage de la rue Pasteur, entraîne quelques perturbations de la circulation sur cette voie. La circulation automobile y est ainsi interdite dans la portion comprise entre la rue Nationale et la rue René-Brut. La circulation piétonne n’est pas non plus possible, sauf pour les riverains. Des déviations sont mises en place afin de limiter au maximum les désagréments causés par ces travaux.

Pour les besoins du chantier (base de vie, stockage), six places de parking en épi sur la rue Vercingétorix, entre la rue Pasteur et la rue du Masage, ont été réservées par Clermont Auvergne Métropole.