Puy-de-Dôme : travaux d’extension de réseaux de chaleur urbains au niveau de l’avenue d’Italie à Clermont-Ferrand

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La circulation sera perturbée au niveau de l’avenue d’Italie, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), jusqu’au 26 août 2022.

Clermont Auvergne Métropole poursuit son projet d’extension et d’interconnexion des deux réseaux de chaleur urbains clermontois, Clervia (filiale de Dalkia du groupe EDF) et Ecla (filiale d’Engie). Depuis le 7 juin 2022, ce chantier d’ampleur occupe l’avenue de l’Italie à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Il va se poursuivre jusqu’au 26 août prochain.

À l’issue de cette opération, les réseaux de Clervia, au niveau de la Gauthière, et d’Ecla, dans le secteur de la Croix-de-Neyrat, de Champratel et des Vergnes (Puy-de-Dôme), se rencontreront. Rappelons que l’extension et l’interconnexion de ces réseaux s’inscrivent dans le schéma de transition énergétique et écologique de Clermont Auvergne Métropole. Elles permettront d’approvisionner une plus grande partie du territoire. Le Pôle Santé République, le Polydome et de nombreux groupes scolaires et logements sociaux pourront notamment en bénéficier.

Durant les travaux, la circulation au niveau de l’avenue d’Italie connaîtra quelques perturbations. Des dispositifs seront toutefois mis en place afin de réduire la gêne occasionnée.