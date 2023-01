Puy-de-Dôme : soutien de l’État aux projets de revitalisation des centres-bourgs de la métropole clermontoise

L’État va apporter son soutien à la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes de la métropole clermontoise. Cet engagement a été acté début janvier 2023 par la signature d’une convention de cinq ans avec Clermont Auvergne Métropole. L’initiative permettra de subventionner les projets en faveur de l’habitat et de l’attractivité commerciale, dans les centres-bourgs ainsi que dans les centres-villes. Le dispositif ciblera notamment les opérations de réhabilitation de logements, de revalorisation de friches, de création d’îlots de fraîcheur et de rénovation de halles commerciales.

Selon la métropole clermontoise, une quinzaine de communes ont montré leur intérêt pour le dispositif. Certaines espèrent déjà un soutien pour des projets en gestation. À Pont-du-Château, une initiative est entreprise en vue d’une revalorisation du centre-ville. À Beaumont, une réhabilitation est envisagée pour un cloître, situé dans le bourg. À Saint-Genès-Champanelle, de nouveaux logements sont imaginés pour remplacer un bâtiment ancien. À Cournon-d’Auvergne, la rénovation de plusieurs îlots est étudiée afin de réaliser de nouveaux complexes immobiliers. À Clermont-Ferrand, l’implantation de nouveaux commerces est en projet.