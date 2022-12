Puy-de-Dôme : six pistes cyclables vont agrandir le réseau de voie verte de la métropole clermontoise

Dans le cadre du déploiement de son schéma cyclable, Clermont Auvergne Métropole (Pyrénées-Atlantiques) a programmé six chantiers pour l’hiver 2022-2023. Les nouvelles pistes cyclables s’ajouteront au réseau existant d’une longueur de neuf kilomètres.

Sur l’axe Clermont-Ferrand-Cournon-d’Auvergne, une voie verte enrobée d’environ deux kilomètres sera aménagée et elle sera reliée à la piste de la Pradelle. La deuxième opération concerne la construction d’une voie bidirectionnelle, de plus de deux kilomètres, permettant de raccorder la rue du Torpilleur-Sirocco et la place des Carmes. Elle remédiera également à la discontinuité du circuit entre Clermont-Ferrand et Cébazat.

Le troisième chantier permettra de créer une voie cyclable de 500 mètres de longueur. Elle va relier la route de Cournon au centre de Pérignat-lès-Sarliève, qui sera aussi desservi par une autre piste de 600 mètres venant de l’avenue de la République. Sur le Chemin de la Motte à Cournon-d’Auvergne, la métropole va construire une piste cyclable d’environ 300 mètres. Quant à l’itinéraire entre Lempdes et le Pont-du-Château, d’une longueur de près de trois kilomètres, il sera achevé au début de l’année 2023.

Le montant estimé pour ces travaux, financés par Clermont Auvergne Métropole, s’élève à environ 4 millions d’euros.