Puy-de-Dôme : RLV Mobilités, un nouveau dépôt de bus à Riom

Géré par la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, RLV Mobilités assure l’ensemble des services de transports en commun sur le territoire. Auparavant structuré autour de quatre lignes de bus, le réseau a ouvert sa cinquième ligne régulière en janvier 2023. Celle-ci dessert les communes de Chappes, de Saint-Beauzire et de Riom. Poursuivant une politique de transport ambitieuse en matière de transition écologique, le réseau prévoit aussi le déploiement du premier bus électrique sur la ligne 3.

Pour assurer une exploitation et une gestion efficaces, RLV Mobilités souhaite se doter d’un dépôt de bus plus moderne et plus fonctionnel. Celui-ci sera construit dans la zone d’activité de la Varenne, à Riom (Puy-de-Dôme). Constituant la base opérationnelle du réseau, il tiendra compte des enjeux environnementaux liés à la carburation, et des panneaux photovoltaïques seront installés sur le bâtiment. L’installation sera dotée d’équipements permettant le levage et la maintenance des véhicules.

Le coût de ce projet s’élève à 2,4 millions d’euros. Les travaux viennent de commencer, avec une livraison prévue pour l’année 2024.