Puy-de-Dôme : Riom Limagne et Volcans, développement de l’offre de logements sociaux

Dans le Puy-de-Dôme, la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans développe son offre de logements sociaux à travers son programme local de l’habitat.

En 2019, la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans (Puy-de-Dôme) a lancé son programme local de l’habitat (PLH). D’une durée de six ans, ce document retranscrit les choix politiques de l’intercommunalité sur le développement résidentiel, l’amélioration du parc privé et le développement des logements sociaux.

De nombreuses opérations de construction et de réhabilitation sont prévues d’ici à 2025, afin de répondre aux besoins de logement sur le territoire. La dernière en date est la construction d’une dizaine de maisons individuelles sur la commune d’Ennezat. Menée par les entreprises Domia et Assemblia, cette construction été réalisée au sein de deux lotissements déjà existants. Les maisons vont du T2 au T5 et bénéficient d’un jardin, d’un garage et d’une place de parking.

À Châtel-Guyon, l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social (Ophis) a entrepris une opération de réhabilitation de la Villa Saint-Joseph. Ancien internat de l’École nationale de police, le bâtiment a été rénové et transformé pour abriter 15 logements allant du studio au T4 duplex. Les résidents ont également à leur disposition deux garages, 13 places de parking et un jardin arboré.