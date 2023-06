Puy-de-Dôme : restructuration des cours d’écoles de Clermont-Ferrand

La ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) poursuit son projet de transformation des cours d’écoles, connu sous le nom de « Respire à la récré ». Celui-ci vise à rendre ces espaces plus fonctionnels, plus verts et mieux adaptés aux besoins des enfants. D’ici à 2026, la Ville ambitionne d’en rénover une vingtaine.

Dans le cadre de cet ambitieux programme, la municipalité vient d’inaugurer, ce deuxième trimestre 2023, la nouvelle cour de l’école Nestor-Perret à Clermont-Ferrand. Les travaux réalisés dans cette infrastructure scolaire ont consisté à remplacer le revêtement en bitume par un sol drainant et à réorganiser l'espace. S’y ajoutent la création d’un « city-park » d’environ 250 m² et la plantation de plus de 30 arbres. Le montant de l’opération s’élève à un peu plus de 700 000 euros.

La commune prévoit également de réaménager d'autres établissements de ce type. D'ici à 2025, elle souhaite transformer les cours des écoles Michelet, Philippe-Arbos, Jean-Macé, Chanteranne, Victor-Hugo, Jules-Verne, Jules-Ferry et Jean-de-La-Fontaine.