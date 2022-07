Puy-de-Dôme : restructuration de la médiathèque de Thiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Restructuration Supprimer Valider Valider

La ville de Thiers (Puy-de-Dôme) va se doter d’une médiathèque moderne et ouverte sur la ville.

Le département du Puy-de-Dôme accompagne les communes et les intercommunalités dans leurs projets de rénovation et de construction de médiathèques. C’est dans ce cadre qu’une subvention de 370 000 euros a été allouée à la ville de Thiers pour la rénovation complète de sa médiathèque. Les travaux, estimés à plus de 2,5 millions d’euros, ont commencé en juin 2018 et visent à réhabiliter des bâtiments existants et à construire deux extensions et un sous-sol. L’objectif est de disposer d’un équipement moderne et ouvert sur la ville afin d’offrir une esthétique architecturale alliant finesse, robustesse, transparence et massivité. La nouvelle médiathèque, dont la maîtrise d’œuvre a été attribuée à Atelier d’Architecture Rivat, devrait être inaugurée d’ici à septembre 2022.

Par ailleurs, l’ouverture de la nouvelle médiathèque de Volvic (Puy-de-Dôme) est également attendue cette année. Le futur équipement prendra place sur le site d’une ancienne crèche attenante à la mairie, rue des Écoles. Le coût de sa réalisation est estimé à plus de 1,5 million d’euros, dont 136 000 euros investis par le Conseil départemental.