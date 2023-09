Puy-de-Dôme : réouverture partielle de la piscine Béatrice-Hess, à Riom

En travaux depuis 2022, le centre aquatique Béatrice-Hess, à Riom, dans le département du Puy-de-Dôme, est partiellement rouvert au public. En effet, le bassin d’apprentissage est désormais accessible aux baigneurs. Situé au rez-de-chaussée du bâtiment, ce nouvel équipement propose des lignes de nage supplémentaires dans un bassin de 250 m2. Il est destiné notamment aux scolaires et aux clubs de natation. Il pourra également accueillir des cours de perfectionnement en natation pour les adultes et les adolescents.

La réhabilitation de la piscine Béatrice-Hess est pilotée par la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans. D’après cette dernière, le reste des installations sera accessible au public avant la fin de l’année. Elles incluront une nouvelle pataugeoire, un espace bien-être et un bassin de 150 m2 pour les activités « santé-forme ». À cela s’ajouteront des aires de jeux diverses et un nouveau bassin de 25 mètres.