Puy-de-Dôme : rénovation du crématorium Amable-Tuisat à Clermont-Ferrand

Clermont Auvergne Métropole vient de lancer le chantier de modernisation du crématorium Amable-Tuisat à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) en ce mois de septembre 2023. Plusieurs aménagements seront réalisés sur le site entre 2023 et 2024. Ils concernent, entre autres, l’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite par la création d’un cheminement piéton et de deux parkings supplémentaires.

Pour augmenter la capacité d’accueil du lieu, une troisième salle de cérémonie de 40 places sera construite, et la salle principale existante sera agrandie de 200 m². Le projet porte aussi sur la restructuration de l’accueil central et de ses alcôves ainsi que des locaux techniques et du salon famille. Ce dernier sera transformé en salle de retrouvailles pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes. À ces travaux s’ajoutera l’aménagement paysager de l’extérieur du site, avec notamment la rénovation du jardin du souvenir.

Cette opération représente un investissement de plus de 4 millions d’euros. Selon la Métropole, l’objectif est de moderniser cet équipement datant des années 1980, et d’optimiser le service de crémation dans le territoire.