Puy-de-Dôme : rénovation de la rue des Écoles

À Besse-et-Saint-Anastaise, les travaux de rénovation de la rue des Écoles vont débuter par une intervention sur les réseaux.

La rue des Écoles est une porte d’entrée privilégiée vers le centre historique de Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme). Elle s’inscrit, de ce fait, dans les objectifs municipaux en matière de circulations douces et de végétalisation durable. Un programme de rénovation a donc été lancé pour cette rue.

Les travaux devraient débuter durant l’hiver par une intervention sur les réseaux aux deux extrémités de la rue. Ils s’intensifieront au printemps pour une fin de chantier envisagée pour l’été prochain. Précisons que la rénovation de la rue des Écoles inclut celle des façades de l'ancienne maison forestière et de l'ex-caserne des pompiers. Le coût des travaux sur la rue est estimé à 219 000 euros. Le projet bénéficie de subventions venant du Département et de la Région. Quant aux travaux sur les façades, ceux-ci engageront la somme de 300 000 euros, un montant subventionné à hauteur de 150 000 euros par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Concrètement, le projet prévoit une voie à double sens depuis la RD978. Elle sera bordée, côté est, d’une bande de stationnements longitudinaux et d’une bande plantée pour protéger le cheminement piéton. Côté ouest, l’aménagement d’un parvis végétalisé est programmé en face de la micro-crèche et des entrées vers les logements localisés dans l’ancienne maison forestière et vers le groupe scolaire, associatif et sportif. Sur le tronçon intermédiaire, une voie en sens unique de 4 mètres de large sera réalisée pour faciliter le déneigement de cette zone. En plus de ces aménagements, la rue sera rythmée par des passages piétons en dallage de pierre de lave.