Puy-de-Dôme : rénovation de la plaine sportive du Bourzac à Aubière

Les travaux de réhabilitation de la plaine des sports du Bourzac, dans la commune d’Aubière, sont chiffrés à 1,126 million d’euros.

Le chantier de rénovation de la plaine sportive du Bourzac à Aubière (Puy-de-Dôme) suit son cours. Ces travaux, lancés par la municipalité, ont pour but de moderniser les équipements sportifs du site, qui sont aujourd’hui en très mauvais état. C’est le cas notamment du terrain de rugby et de l’espace dédié au tennis. En plus de donner un coup de jeune au lieu, ce projet permettra de faciliter les usages actuels et futurs du site.

Les travaux consisteront ainsi à réhabiliter le terrain de rugby, et à créer deux terrains synthétiques afin d’assurer des entraînements en tout temps. Le projet prévoit aussi la rénovation des courts de tennis, la construction d’un bâtiment d’accueil pour les associations, et l’aménagement d’un « pumptrack ». Ce dernier est un parcours en boucle fermé et bosselé, pouvant être utilisé par les VTT et les BMX. Outre ces travaux, la municipalité entend mettre l’accent sur l’aspect paysager et environnemental de la plaine, avec la plantation de différents arbres.

Côté calendrier, les courts de tennis et les terrains synthétiques pourront être utilisés en juin 2022. Le terrain de rugby, qui sera engazonné en mai 2022, sera mis en service à l’automne. Au total, ce projet s’élève à 1,126 million d’euros, soutenu par l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Puy-de-Dôme et la ville d’Aubière.