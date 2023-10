Puy-de-Dôme : rénovation de la cafétéria « Le Saxo », sur le campus des Cézeaux à Aubière

Commencée en juin 2022, la réhabilitation de la cafétéria du campus des Cézeaux, à Aubière (Puy-de-Dôme), a pris fin. Un étage a été créé dans la salle de restaurant et une terrasse a été aménagée devant le bâtiment. Le réseau de chauffage a été remplacé et de nouveaux équipements ont été installés dans la cuisine. En outre, la zone de self a bénéficié d’un aménagement, et des améliorations ont été apportées à l’accessibilité de l’établissement. Enfin, des restructurations ont été effectuées dans la zone de production qui regroupe les vestiaires, les réserves et les chambres froides.

Un budget de plus de 2,6 millions d’euros a été investi dans cette réhabilitation qui a été menée par le Crous Clermont Auvergne, situé à Clermont-Ferrand. Le financement a été assuré par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous). Ce chantier s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation des structures de restauration universitaires.