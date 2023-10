Puy-de-Dôme : rénovation de l’éclairage public à Beaumont

Faisant partie de l’unité urbaine de Clermont-Ferrand, la Ville de Beaumont (Puy-de-Dôme) s’engage à rénover l’éclairage public de son centre-bourg. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de sa politique de développement durable. Depuis 2020, la commune mobilise environ 150 000 euros par an pour ce programme. Celui-ci comprend la dépose et le remplacement des ampoules, l’installation des armoires électriques de commande ainsi que des travaux de sécurisation et de mise aux normes. L’objectif principal est de réduire l’empreinte environnementale, tout en favorisant l’économie d’énergie. Au mois d’août, plus de 80 anciens points d’éclairage ont été enlevés et remplacés par de nouveaux dispositifs plus rentables.

En parallèle, la municipalité poursuit la modernisation des éclairages de ses équipements sportifs. Cette année, les interventions ont commencé en septembre par la halle des sports de La Mourette. Elles concerneront ensuite le gymnase et les courts de tennis du complexe sportif de l’Artière, dont les terrains de football ont été équipés en LED en 2022. Ces travaux sont sous l’égide de Territoire d’Énergie 63, propriétaire du réseau public d’électricité du département.