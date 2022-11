Puy-de-Dôme : renouvellement du réseau d’eau potable et d’assainissement au niveau de la rue de la Varenne et de la rue Henri-Coquelut à Ceyrat

Clermont Auvergne Métropole poursuit les travaux de rénovation du réseau d’eau potable et d’assainissement dans le bourg de Ceyrat (Puy-de-Dôme). Ce chantier, commencé le 3 octobre 2022, concerne la partie basse de la rue de la Varenne et la partie sud de la rue Henri-Coquelut. Il s’échelonnera jusqu’en janvier 2023. Cette réfection sera suivie du réaménagement de la voirie. Par ailleurs, la Métropole va profiter de ces travaux pour procéder à l’enfouissement des réseaux télécoms et électriques de la zone à partir de janvier 2023.

Le renouvellement du réseau d’eau potable et d’assainissement, estimé à plus de 250 000 euros, est assuré par la société Sanchez située à Tallende (Puy-de-Dôme). Précisons que ce chantier entraîne la fermeture des voies de circulation dans le secteur. Une signalisation est cependant mise en place pour orienter les automobilistes à l’approche de la zone d’intervention et pour guider les déplacements des piétons.