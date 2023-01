Puy-de-Dôme : réhabilitation thermique du parc social de l’Ophis

L’Ophis est un acteur majeur du logement à caractère social dans le département du Puy-de-Dôme. Engagé dans une démarche volontariste de transition énergétique, il a lancé en 2020 un grand plan de rénovation thermique de son parc immobilier. Celui-ci prévoit la rénovation de 1 500 logements et représente un investissement de plus de 75 millions d’euros sur trois ans. Précisons que l’Ophis gère environ 17 000 logements répartis sur l’ensemble du département.

Pour l’année 2023, les travaux liés à l’amélioration des performances énergétiques continuent. Ils vont porter entre autres sur le remplacement des fenêtres et des entrées d’air et sur le raccordement des conduits de ventilation en toiture. Le changement des radiateurs, le ravalement et l’isolation thermique par l’extérieur sont également programmés. Ces opérations devraient permettre un passage d’une étiquette thermique E à C. Pour ce projet, l’Ophis est accompagné par la société ENERLIS. Celle-ci a pour mission de réaliser le diagnostic des besoins dans chaque logement.