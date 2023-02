Puy-de-Dôme : réhabilitation du pont de franchissement de l’Allier à Cournon-d’Auvergne

Le conseil départemental du Puy-de-Dôme et Clermont Auvergne Métropole viennent de lancer des travaux de réhabilitation sur le pont qui surplombe l’Allier, entre Cournon-d’Auvergne et Pérignat-ès-Allier. Ils portent sur le traitement des fissures et des problèmes de corrosion et d’étanchéité. Un renouvellement des réseaux de télécommunications, d’électricité et d’assainissement est aussi prévu. Des aménagements seront également réalisés au niveau de la chaussée. Celle-ci sera élargie pour permettre la création de nouvelles bandes cyclables et de trottoirs sur chaque côté.

Les travaux de réhabilitation devraient durer sept mois. Un budget de 4 millions d’euros est investi pour ce chantier. Le financement est assuré par le conseil départemental du Puy-de-Dôme et par la métropole clermontoise, avec la participation de l’État et de l’Union européenne. Cet investissement vise à pérenniser l’ouvrage et à instaurer un meilleur partage de la voie, en vue de sécuriser le passage pour tous les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Selon le Département, l’objectif est aussi de fluidifier la circulation, étant donné que le pont est emprunté par plus de 20 000 véhicules au quotidien