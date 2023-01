Puy-de-Dôme : réhabilitation de l’ouvrage de franchissement de l’Allier à Dallet

La réhabilitation du pont métallique permettant à la RD769 de franchir l’Allier à Dallet (Puy-de-Dôme) commencera le 5 janvier 2023. Les travaux porteront essentiellement sur le renforcement de la structure, sur le traitement des problèmes de corrosion et sur l’aménagement de voies douces. Ces dernières seront constituées de deux encorbellements qui seront arrimés de chaque côté du pont. Selon le Département, du béton fibré (béton mélangé à des fibres métalliques) sera utilisé dans le cadre de l’opération afin de consolider la structure.

Au total, neuf mois de chantier et plus de cinq millions d’euros seront nécessaires à la réalisation des travaux. Le financement est assuré par le conseil départemental du Puy-de-Dôme avec la participation de l’État et de la région Centre-Val de Loire à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). Il s’agit notamment d’un investissement destiné à maintenir la praticabilité de cet ouvrage datant de 1899.