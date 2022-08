Puy-de-Dôme : Regens Parc, une résidence de 145 logements à Clermont-Ferrand

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Habitat Supprimer Valider Valider

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le quartier des Salins propose une nouvelle offre de logement avec la résidence Regens Parc.

Située dans le quartier des Salins, sur la place Regensburg à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), la résidence Regens Parc a été inaugurée en juillet 2022 après trois ans de travaux. Construite en lieu et place des immeubles de l’ancien foyer Home Dôme, elle comprend quatre bâtiments imaginés par l’agence CRR Architecture. Répondant à la réglementation RT2012 et NF Habitat, la résidence propose 145 logements allant du T2 au T4.

Mettant l’accent sur le confort et le bien-être des résidents, cette nouvelle réalisation dispose d’espaces de vie aérés et fonctionnels. Un travail de conception poussé a également été apporté au niveau du chauffage, de la production d’eau chaude, des énergies renouvelables, de l’isolation et des mesures de consommation.

Le coût global de l’opération s’élève à plus de 5 millions d’euros. Clermont Auvergne Métropole a participé au financement pour un montant d’environ 165 000 euros. L’État a également contribué à hauteur de 120 000 euros et le conseil départemental du Puy-de-Dôme pour près de 56 000 euros.