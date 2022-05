Puy-de-Dôme : réfection du pont enjambant l’A75 dans le sud de Clermont-Ferrand

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de réparation et de renforcement du pont qui traverse l’A75, dans le sud de Clermont-Ferrand, se poursuivront jusqu’au 30 juin 2022.

Le chantier engagé depuis le 2 mai 2022 sur l’A75 au niveau de la commune de Tallende, au sud de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), suit son cours. Cette opération, estimée à 570 000 euros, porte sur la réfection du pont enjambant l’autoroute et qui permet à la RD8 de la traverser. Rappelons qu’en août 2020, cette structure a été percutée par un poids lourd, qui a endommagé une poutre. Celle-ci a été enlevée pour assurer la sécurité des usagers. Et depuis, une circulation par alternance a été mise en place sur la RD 8.

Ce chantier, qui s’achèvera le 30 juin 2022, a ainsi pour objectif de rétablir la circulation dans les deux sens de la RD8 et le fonctionnement normal du pont. Il a aussi pour but de garantir la sécurité et le confort des usagers, en renforçant notamment l’ouvrage. Les travaux consisteront, entre autres, à changer la poutre endommagée et à réparer les autres poutres et structures du pont. S’y ajouteront la reprise de l’étanchéité et la réhabilitation des bétons bitumineux de la couche de roulement.

Le chantier se déroule majoritairement en journée, entraînant occasionnellement la fermeture des voies lentes et rapides dans les deux sens de l’A75. La RD8 sera quant à elle totalement fermée sur le tronçon concerné par le chantier, et ce, pendant toute la durée des travaux.