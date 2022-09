Puy-de-Dôme : Réaménagement des places Delille et Salford à Clermont-Ferrand

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le chantier des places Delille et Salford débutera en 2024.

Dans le cadre d’une opération globale de transformation de la ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le projet de réaménagement des places Delille et Salford vise plusieurs objectifs liés aux transitions sociale, écologique et démocratique. À terme, il doit permettre de diminuer le flux automobile, de renforcer la végétation et de valoriser la fontaine Delille.

Favorisant la participation des habitants, le projet fait l’objet d’une consultation citoyenne lancée en avril 2022 afin de préciser les éléments du projet. Cette concertation se déroulera sur plusieurs mois avant de tester les aménagements prévisionnels. Les travaux devraient commencer en 2024 et s’achever en 2026. Le programme nécessitera un investissement d’environ 10 millions d’euros.

Précisons que la place Delille accueille un flux important de véhicules, avec des aménagements cyclables et piétonniers discontinus et inconfortables. À cela s’ajoutent des quais de bus difficilement accessibles aux piétons. La place actuelle est par ailleurs peu végétalisée, ce qui ne permet pas de diminuer le phénomène d’îlot de chaleur urbain.